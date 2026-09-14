Ginecobstetra explica cuándo una cesárea es médicamente necesaria y cuáles son sus riesgos

La ginecobstetra Xóchitl Centeno detalló durante una entrevista televisiva las indicaciones médicas que determinan cuándo una mujer debe dar a luz por cesárea.

Según la especialista, el parto vaginal continúa siendo el proceso ideal, aunque existen condiciones maternas y fetales que obligan a una intervención quirúrgica programada o de emergencia.

Centeno precisó que entre las indicaciones absolutas figuran la posición transversa del bebé, la placenta previa oclusiva, la desproporción cefalopélvica y las cardiopatías graves maternas, y que la cesárea suele programarse a las 39 semanas.

La especialista también indicó que dos cesáreas anteriores constituyen una indicación relativa, mientras que tras una operación previa puede intentarse un parto vaginal bajo vigilancia médica si no se repite la indicación original.

Como procedimiento quirúrgico, advirtió, implica mayor sangrado, riesgo de infección de herida, hemorragia, atonía uterina e incluso histerectomía de emergencia.

La ginecobstetra subrayó que la recuperación del parto vaginal es más rápida, permite alimentación inmediata y refuerza el vínculo materno mediante la lactancia.

Asimismo, señaló que la cesárea limita la fertilidad a tres nacimientos y requiere esperar al menos dos años entre embarazos por riesgo de rotura uterina.