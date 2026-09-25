GRAN ESTRENO ¿Quién es la máscara? 2026

El exitoso reality ¿Quién es la Máscara? vuelve este 2026 con una nueva temporada cargada de muchas sorpresas, nuevos personajes y nuevos investigadores que te harán pasar un increíble momento en compañía de toda la familia.

Omar Chaparro vuelve como conductor de este show musical acompañado de Marisol González como la conductora de backstage. Ambos lideran este proyecto que se realizará de nueva cuenta en el foro 5 de Televisa San Ángel.

¿Cuándo se estrena ‘¿Quién es la Máscara?’?

¿Quién es la Máscara? llegará a la señal de Las Estrellas este próximo 11 de octubre en punto de las 09:00 p.m. y constará de 10 programas que engalanarán cada domingo.

Además de Omar Chaparro y Marisol González, esta nueva emisión contará con 4 investigadores de impacto: