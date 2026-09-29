Granada y Rivas toman ventaja en el inicio de las semifinales de la Liga Germán Pomares 2026

Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares 2026 comenzaron con victorias del Frente Sur Rivas y los Tiburones de Granada. Rivas derrotó 5-1 a los Indios del Bóer en el Estadio Yamil Ríos Ugarte, con una destacada actuación del lanzador Pedro Torres, quien trabajó siete entradas, permitió apenas dos imparables y dos […]

Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares 2026 comenzaron con victorias del Frente Sur Rivas y los Tiburones de Granada. Rivas derrotó 5-1 a los Indios del Bóer en el Estadio Yamil Ríos Ugarte, con una destacada actuación del lanzador Pedro Torres, quien trabajó siete entradas, permitió apenas dos imparables y dos boletos, además de propinar un ponche.

A la ofensiva, Renato Morales destacó con dos imparables, dos carreras anotadas y dos impulsadas. En la otra serie, Granada vino de atrás para superar 5-3 a Estelí, gracias a un rally de tres carreras en el cierre del octavo episodio.

Leonardo Crawford se apuntó la victoria en relevo, mientras Iván Marín y Junior Ortega lideraron el bateo granadino. Este martes, el Bóer recibirá a Rivas a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional Soberanía, mientras Estelí será local ante Granada a partir de las 5:00 p.m. en el Estadio Rufo Marín.