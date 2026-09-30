Grúa se impacta contra barreras y provoca incendio en Ajolapán, México

Un brutal accidente de tránsito en el Arco Norte, a la altura del kilómetro 115 en la curva de ascenso hacia Ajolapán, México, dejó varias personas lesionadas y una grúa envuelta en llamas.

Minutos antes del suceso, en el mismo lugar había ocurrido otro incidente vial con varios vehículos involucrados, y en medio de esa emergencia, el conductor de la grúa se aproximaba para auxiliar pero no logró esquivar los vehículos, perdió el control e impactó contra las barreras de contención, lo que desató el incendio.

El chofer logró salir y ponerse a salvo, incluso arrojándose de la grúa antes de que las llamas se propagaran, mientras otras personas en el sitio también se pusieron a salvo aunque sufrieron lesiones.