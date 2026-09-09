Guardabarranco: la ave nacional de Nicaragua que anida en barrancos y mueve su cola en raqueta

El guardabarranco, cuyo nombre científico es Eumomota supersiliosa, es una de las aves más reconocibles de Nicaragua por su plumaje verde, azul y turquesa. Su cola termina en forma de raqueta y suele moverla de un lado a otro cuando está posado.

La especie habita en diferentes zonas de Nicaragua y otros países de Centroamérica, en bosques y áreas abiertas donde construye sus nidos. Su nombre proviene de la costumbre de excavar túneles en barrancos o paredes de tierra para proteger sus huevos y crías.

El movimiento característico de su cola es una de las señales que facilita su identificación en el entorno natural. La declaración como ave nacional ocurrió el 27 de agosto de 1971, convirtiéndola en uno de los símbolos que representan la identidad del país.

Su presencia en los ecosistemas naturales también resalta la importancia de proteger la vida silvestre y los hábitats donde esta joya de los cielos nicaragüenses se desarrolla.