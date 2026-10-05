Habilitan tramo carretero entre semáforos de La Fuente y subestación Enatrel en Managua

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Alcaldía de Managua informó que ya está habilitado el tramo carretero que comprende de los semáforos del barrio La Fuente hasta la subestación eléctrica Enatrel. Los 680 metros cuentan con señalización completa para mejorar la circulación vehicular.

A partir de este lunes, los carriles que van de norte a sur están habilitados. Los trabajos de mantenimiento vial se hicieron con el objetivo de cambiar los adoquines por asfalto. Una vendedora señaló que ahora es más fácil transitar porque ya no se dañan las llantas en los hoyos.

El material impermeable reducirá los baches y evitará que se hagan lagunas de agua en invierno. La intersección en la entrada al Hospital Manolo Morales estará autorizada sólo para ambulancias, vehículos de emergencia y patrullas policiales.