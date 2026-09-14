Hallan cadáver en descomposición en costas del lago Xolotlán

Los restos tendrían aproximadamente 8 días en el lugar, según la policía.

El cuerpo de un hombre no identificado fue localizado en avanzado estado de descomposición la noche de este domingo en las costas del lago Xolotlán, específicamente del paso a desnivel Portezuelo, un kilómetro al norte, en el Barrio Selim Shible de Managua, según informó la Policía Nacional.

El hallazgo lo realizó un grupo de cazadores que recorría la zona y que, atraídos por un fuerte hedor, exploraron entre la vegetación hasta descubrir los restos en posición fetal, los cuales, según estimaciones preliminares, tendrían alrededor de 8 días en el lugar.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística acordonaron la escena para recolectar evidencias, mientras especialistas del Instituto de Medicina Legal trasladaron el cadáver a la morgue para realizar la autopsia, determinar la causa exacta de la muerte y lograr su identificación.