Hallan cuerpo en descomposición en potrero detrás del residencial Valle Verde en Managua

Autoridades policiales del Distrito 6 de Managua investigan el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, localizado en un potrero ubicado detrás de la cuarta etapa del residencial Valle Verde, en el kilómetro 14 de la carretera norte.

La víctima, un hombre de aproximadamente 42 años, vestía un pantalón color negro y una camisa con la leyenda de la marca Lacoste. De forma preliminar se conoció que el cuerpo presentaba desprendimiento de la cabeza y que ya estaba siendo devorado por aves de rapiña, no obstante serán los peritos de criminalística y las autoridades del Instituto de Medicina Legal quienes confirmen estos detalles.

A través de la autopsia se determinará la identidad de la víctima y la causa exacta de su muerte. Si usted tiene un familiar desaparecido que coincida con las características de la vestimenta, puede presentarse a la delegación de Medicina Legal, ubicada de los semáforos del Ministerio del Trabajo, dos cuadras al sur.