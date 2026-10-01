Hallan cuerpo sin vida de nicaragüense con varios impactos de bala en Costa Rica 

Un nicaragüense de apellido Chavarría, de 36 años, fue asesinado a balazos en Jacó, Costa Rica. Su cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo en el sector de Quebrada Bonita.

Los habitantes de la zona dijeron que escucharon varios disparos y unos minutos después salieron a ver qué pasaba. Posteriormente, ubicaron al hombre fallecido con varios impactos de balas. Las autoridades presumen que el caso esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Según las autoridades, es una consecuencia de los movimientos o de las capturas que han habido a nivel delictivo en todo el país. El OIJ está a cargo de las investigaciones para determinar con exactitud el móvil del crimen y dar con los responsables.