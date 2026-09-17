Hallan muerto a recolector de reciclaje en la entrada al barrio El Rosario en Estelí 

El cuerpo de Ricardo José Blandón Rodríguez, de 42 años, fue encontrado sin vida la tarde del miércoles en la salida norte de la ciudad de Estelí, específicamente en la entrada al barrio El Rosario.

La víctima, originaria del barrio Sandino, se ganaba la vida recolectando materiales reciclables y al momento del hallazgo se desplazaba a bordo de su triciclo de trabajo.

De manera preliminar, las autoridades presumen que la causa del deceso pudo haber sido un infarto fulminante mientras realizaba sus labores. El cuerpo fue encontrado en plena vía pública, lo que alarmó a los pobladores del sector, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Agentes policiales y peritos forenses se presentaron en el lugar para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar con precisión científica la causa exacta del fallecimiento.