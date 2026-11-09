Hallan sin vida a hombre de 34 años en quebrada de Valle de los Muñoz

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El cuerpo sin vida de un hombre de 34 años fue encontrado este domingo 8 de noviembre en una propiedad del sector Valle de los Muñoz, en el municipio de El Cuá, en el departamento de Jinotega.

Según la versión preliminar de sus familiares, el fallecido habría caído de manera accidental a una quebrada.

El hallazgo lo realizó un adolescente que transitaba por el sector y avisó a los familiares del hombre.

De acuerdo con la versión de su esposa, el fallecido había salido de su vivienda el sábado con dirección al municipio de El Guá.

El golpe que sufrió en la cabeza habría provocado su fallecimiento.