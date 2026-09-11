Hallan sin vida a hombre desaparecido desde agosto en zona montañosa de Jinotepe

El cuerpo sin vida de Armando de Jesús Torres Lezama, de 37 años, fue encontrado este jueves en una zona montañosa de la finca Santa Margarita, en la comunidad Román Esteban de Jinotepe. El ciudadano, que habitaba en Santa Teresa, permanecía desaparecido desde el 3 de agosto tras escapar del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde estaba internado por problemas de salud.

La búsqueda de sus parientes se extendió por más de un mes en distintas zonas rurales del departamento. Incluso un día antes del hallazgo, la familia se movilizó hacia el municipio de La Conquista tras recibir pistas falsas.

Un hombre que buscaba leña en la propiedad realizó el trágico hallazgo y alertó a las autoridades policiales tras percibir un fuerte y desagradable olor en la zona. Por el avanzado estado de descomposición, los familiares identificaron el cadáver únicamente por la vestimenta que portaba.