Helicóptero de televisión se estrella durante cobertura periodística y deja 3 fallecidos

Un helicóptero que realizaba cobertura periodística de un accidente automovilístico se estrelló en el Valle de San Francisco, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El aparato, perteneciente a un canal de televisión, perdió altitud por causas aún desconocidas y cayó sobre edificios comerciales.

Los bomberos confirmaron la muerte de tres personas: la periodista, el piloto y una tercera persona que se encontraba en tierra.

Las autoridades informaron que las llamas fueron controladas y que dos personas fueron trasladadas a hospitales. Las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.