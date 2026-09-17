Helicóptero de televisión se estrella durante cobertura periodística y deja 3 fallecidos

La aeronave cayó sobre edificios comerciales y desencadenó un incendio que fue controlado por bomberos.

Un helicóptero que realizaba cobertura periodística de un accidente automovilístico se estrelló en el Valle de San Francisco, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 

El aparato, perteneciente a un canal de televisión, perdió altitud por causas aún desconocidas y cayó sobre edificios comerciales. 

Los bomberos confirmaron la muerte de tres personas: la periodista, el piloto y una tercera persona que se encontraba en tierra. 

Las autoridades informaron que las llamas fueron controladas y que dos personas fueron trasladadas a hospitales. Las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro. 