Helicóptero de televisión se estrella durante cobertura periodística y deja 3 fallecidos

Un helicóptero que realizaba cobertura periodística de un accidente automovilístico se estrelló en el Valle de San Francisco, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
El aparato, perteneciente a un canal de televisión, perdió altitud por causas aún desconocidas y cayó sobre edificios comerciales.
Los bomberos confirmaron la muerte de tres personas: la periodista, el piloto y una tercera persona que se encontraba en tierra.
Las autoridades informaron que las llamas fueron controladas y que dos personas fueron trasladadas a hospitales. Las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.