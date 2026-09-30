Dos hermanos de 28 y 30 años fueron hallados sin vida en laguna de Ciudad Antigua

José Santos Cárdenas, de 28 años, y Javier Antonio Cárdenas, de 30, fueron encontrados muertos la tarde del lunes en una laguna ubicada en Ciudad Antigua, Nueva Segovia. Las víctimas eran originarias de Telpaneca, en Madrid.

Los cuerpos fueron localizados por pobladores que a diario acostumbran transitar por esa zona para realizar sus mandados o dirigirse hacia sus centros de trabajo.

Tras ser recuperados e identificados, los cadáveres fueron trasladados hasta ese municipio donde sus familiares les dieron cristiana sepultura.

De manera preliminar se presume que ambos se ahogaron, ya que encontraron parte de sus pertenencias a orillas de la laguna. Sin embargo, las autoridades aún investigan el caso.