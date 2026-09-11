Dos hermanos nicaragüenses mueren intoxicados con amoníaco en planta pesquera de Luisiana.

Yasser Rizo Acevedo, de 26 años, y Helio Rizo Acevedo, de 31, fallecieron durante un incidente con materiales peligrosos en una planta procesadora de pescado en Luisiana, Estados Unidos. Los hermanos, de nacionalidad nicaragüense, realizaban operaciones de descarga en el muelle cuando ocurrió la emergencia.

Medios estadounidenses informan que el incidente permanece bajo investigación por parte de las autoridades policiales y reguladoras. Una de las hipótesis que manejan los testigos señala que se aplicó amoníaco de forma excesiva para evitar que el pescado se dañara.

Según esta versión, uno de los jóvenes ingresó al compartimento donde se encontraba el producto con el químico y perdió el conocimiento. Su hermano entró con la intención de auxiliarlo, pero ambos fallecieron.