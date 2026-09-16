Hernia discal: terapia y prevención son clave antes de considerar una cirugía de columna

La cirugía queda como última opción tras descartar terapias y otros tratamientos para la hernia discal. El doctor Bryan Pérez indicó que la operación conlleva riesgos, por lo que se buscan alternativas previas.

La fisioterapia ayuda a disminuir los síntomas y a mejorar la función motora, además de hacer tolerable el dolor. En pacientes con obesidad se recomienda dieta y ejercicios para reducir los calambres.

Para las personas de la tercera edad, el especialista señaló que el desgaste del cartílago es natural y que los accidentes, como agacharse mal o cargar peso excesivo, suelen originar la lesión.

Entre las medidas preventivas mencionó el calentamiento y los estiramientos antes de hacer esfuerzo, así como flexionar las rodillas o pedir ayuda en lugar de cargar objetos pesados.

En la clínica de medicina oriental, el tratamiento incluye terapia del dolor, terapia neural y quiropraxia para pacientes jóvenes.