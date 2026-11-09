Hombre de 27 años muere ahogado en el centro turístico de Pochomil en San Rafael del Sur

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un hombre de 27 años murió ahogado la mañana de este lunes al ingresar a las aguas del centro turístico de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur. La víctima fue identificada como Víctor Eliezer Sánchez Potosme, originario del barrio Batahola Sur en Managua.

Según información preliminar, el joven llegó al balneario en estado de ebriedad y en compañía de unas amistades. Posteriormente ingresó a las aguas, pero no logró salir.

En un intento por rescatarlo, varias personas consiguieron sacarlo y lo trasladaron en un vehículo particular a un centro de salud. Sin embargo, llegó sin signos vitales. La Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió este hecho.