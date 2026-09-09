Hombre de 47 años desaparece en terminal de buses de Chinandega

Un mes con 19 días de angustia viven los familiares de Juan Carlos Rodríguez, de 47 años, quien fue visto por última vez el pasado 20 de julio en la terminal de buses del mercado El Bisne de Chinandega y desde entonces no han tenido noticias de su paradero, según informaron sus parientes.

Rodríguez, quien vestía pantalón y camisa negra y calzaba chinelas, tenía como destino León para visitar a un tío, pero nunca llegó al lugar, y sus hermanas han recorrido ambas ciudades sin éxito.

La madre del desaparecido, con quien vive en Chinandega, mantiene la esperanza de recibir noticias, y los familiares hacen un llamado a la solidaridad de la población para que cualquier información sea comunicada al número telefónico que aparece en pantalla.