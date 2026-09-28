Hombre de 72 años muere al estrellar su moto contra un árbol en Managua

Manuel Antonio González Sánchez, de 72 años, falleció al impactar la motocicleta que conducía contra un árbol de laurel de la India ubicado de los semáforos del Dorado, dos cuadras al sur y tres al este, en Managua.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron la tarde del domingo cuando Don Manuel regresaba de comprar maíz para sus gallinas en el mercado Carlos Roberto Huembes.

Al llegar a pocos metros de su casa tuvo una descompensación, perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra el árbol. Una persona que lo vio pasar relató que él la saludó minutos antes y que no sabía que era una despedida.

El ahora occiso padecía de diabetes desde hacía varios días y se presume que al momento del accidente tuvo hipoglucemia, conocida popularmente como bajón de azúcar, ya que había mencionado que iniciaría a inyectarse insulina. Su hermana Magdalena le recomendaba que no anduviera mucho en la calle por su enfermedad, pero él no le gustaba estar quieto en la casa. El cuerpo quedó en el lugar de los hechos a la espera de que una ambulancia de médicos forenses lo trasladara al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia correspondiente.