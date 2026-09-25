Hombre ebrio vuelca en carreta jalada por yegua en carretera Norte

Pedro Masis Hernández, de 30 años, resultó gravemente herido tras volcar la carreta jalada por una yegua en la que se transportaba, en un percance ocurrido la noche de este jueves en el kilómetro 4 de la carretera Norte, frente a la Dirección General de Aduana, en Managua, según informaron testigos.

El hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza luego de perder el control de la carreta, y testigos refieren que Masís se encontraba bajo los efectos del licor, y él regresaba del Mercado Oriental de conseguir alimentos para su yegua cuando la estructura volcó y le cayó encima.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia al Hospital Alemán Nicaragüense por efectivos de la Cruz Blanca, y la víctima es habitante del residencial Bello Horizonte, mientras que afortunadamente la yegua resultó ilesa.