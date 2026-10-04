Hombre es retenido en centro comercial de Río de Janeiro tras ser señalado por grabar a una menor

Un hombre fue retenido por personal de seguridad de un centro comercial en Río de Janeiro, Brasil, luego de que familiares de una niña lo señalaran por presuntamente grabarla de manera oculta con su teléfono celular.

El hecho ocurrió en el Carioca Shopping, ubicado en Vila da Penha. Según el reporte, las mujeres que acompañaban a la menor se percataron de la situación y actuaron para impedir que el hombre abandonara el lugar antes de solicitar la intervención del personal de seguridad.

Los guardias del establecimiento intervinieron y retuvieron al sujeto mientras se esclarecía lo ocurrido. De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban en el sitio, posteriormente habría sido trasladado a una comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han precisado oficialmente los posibles cargos en su contra ni cuál es su situación jurídica. El caso permanece sujeto a las investigaciones de las autoridades, que deberán determinar qué ocurrió y si existe responsabilidad por los hechos denunciados