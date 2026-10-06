Hombre muere aplastado por pilar de concreto mientras desmontaba un portón en Vietnam

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un hombre de 43 años murió luego de sufrir un accidente mientras realizaba trabajos para desmontar un portón en la provincia de Lang Son, en Vietnam. El momento en que ocurrió la tragedia quedó captado en cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve cómo, en medio de las maniobras que realizaban los dos obreros, la pesada estructura terminó colapsando sobre la víctima. Personas que se encontraban cerca del lugar auxiliaron al hombre. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos, el ciudadano falleció debido a la gravedad de las lesiones. El dramático suceso ocurrió durante los trabajos de desmontaje del portón.