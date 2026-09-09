Hombre roba motocicleta valuada en 62 mil córdobas en Managua

Un hombre de identidad desconocida robó una motocicleta marca AKT valorada en 1,700 dólares (más de 62 mil córdobas) en un parqueo ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera Panamericana Norte, Managua, después de simular ser el propietario y llevarse el vehículo, según informó Junior Silva, dueño del medio de transporte.

El robo ocurrió la mañana de este martes 8 de septiembre, cuando Silva realizaba trámites en una agencia aduanera, y un conductor de in-drive fue quien le informó que el ladrón, con casco en mano, tomó la moto, intentó encenderla sin éxito y se la llevó empujada hacia el lado de la subasta.

El afectado interpuso la denuncia en la estación policial del Distrito 6, pero ninguna cámara de seguridad captó el momento del robo, y ofrece una recompensa a quien proporcione información sobre la moto AKT NKD 150 negra con vinil morado y placa M29500, contactando al 7801-0097.