Homicidio y asesinato en Nicaragua: experto explica diferencias penales, agravantes y legítima defensa

El homicidio es privar de la vida a una persona con conocimiento y voluntad del acto, según el Código Penal nicaragüense. El asesinato, en cambio, exige circunstancias como premeditación, alevosía o descuartizamiento para configurarse como tal.

El experto en derecho penal Noel Alonso Cano señaló que el bien jurídico protegido en ambos delitos es la vida, el valor más estimado en la sociedad. En el homicidio, la pena oscila entre 15 y 25 años si se comprueba culpabilidad tras el juicio oral y público. El asesinato contempla agravantes como incinerar a la víctima, atacar por la espalda o actuar con ventaja para evitar la defensa del agredido.

Cano precisó que tanto el autor intelectual como el material enfrentan la misma responsabilidad penal como coautores. Asimismo, indicó que el juez, no la fiscalía, determina la calificación definitiva entre homicidio y asesinato según la prueba aportada.

Respecto a la legítima defensa, el abogado manifestó que se valora la falta de provocación, la agresión ilegítima e inminente y la necesidad racional del medio empleado. La prisión perpetua revisable se aplica cuando concurren crueldad, envenenamiento, descuartizamiento o cuando la víctima es un menor de edad.