Huracán Polo alcanza categoría 5 y permanecerá varios días frente a costas del Pacífico mexicano

El huracán Polo se intensificó este martes hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico mexicano. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos describió el fenómeno como extremadamente peligroso y prevé que permanezca varios días en la zona.

El centro del huracán se ubicaba durante la mañana a unos 355 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Se esperan lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco.

Los meteorólogos advierten sobre posibles deslizamientos, desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones y oleaje elevado de hasta 4 metros en Michoacán y Guerrero. Las Fuerzas Armadas han desplegado las fases preventivas correspondientes. Por ahora no se prevé un impacto directo en tierra.