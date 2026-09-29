Huracán Polo deja tres muertos en México y autoridades advierten por depresión tropical 18E

El paso del huracán Polo en México ha dejado al menos tres personas fallecidas, entre ellas dos niños de 3 y 12 años. Las autoridades mexicanas reportan además tres desaparecidos en Jalisco y advierten sobre la formación de la depresión tropical 18E.

Los cuerpos de los menores fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende, después de que el aumento del caudal de un arroyo arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de los padres de los niños desaparecidos. En Puerto Vallarta continúa la búsqueda de una turista que ingresó al mar y no pudo salir debido al fuerte oleaje.