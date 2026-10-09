Huracán Simón inunda avenidas en Acapulco y obliga a suspender el transporte público 

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Las lluvias asociadas al huracán Simón, de categoría 1, han inundado varias avenidas en Acapulco y dejado vehículos varados. El fenómeno provocó la suspensión del transporte público y el cierre de tres puertos en territorio mexicano.

El sistema Acabus ofreció viajes gratuitos mientras los usuarios buscaban refugio en comercios cercanos a las paradas. Las autoridades desplegaron patrullas para trasladar a las personas que quedaron varadas en las calles anegadas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas costeras. También advirtió oleaje de hasta cuatro metros en costas de Guerrero, Michoacán y Colima.