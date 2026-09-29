Identifican cadáver hallado en Catedral Metropolitana de Managua

Fue identificado el cadáver hallado en estado de descomposición el pasado 4 de septiembre en los predios de la Catedral Metropolitana de Managua como David Pérez Lira, de 74 años, originario de Matagalpa y reportado como desaparecido desde hacía dos meses.

Un video registrado en las cámaras de seguridad de la COOTRAN Sur de Matagalpa muestra el último bus que abordó Don David después de haber salido de su vivienda el pasado 26 de julio.

Sus familiares supieron que se bajó en COOTRAN de Managua y viajó al sector de la terminal de buses de Jinotepe, y desde esa fecha transcurrieron dos meses de intensa búsqueda hasta que su cuerpo fue localizado en el Instituto de Medicina Legal.

Entre las prendas que portaba la víctima y que coincidían con el cadáver estaban la faja y los zapatos y, según el dictamen forense, su causa de muerte fue de manera natural.