Ejército incauta más de 200 paquetes de presunta cocaína tras persecución naval en León

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Ejército de Nicaragua incautó 240 paquetes que posiblemente contenían cocaína en el sector de Playa Tesoro, en Salinas Grande, departamento de León.

El capitán de fragata Rigoberto Muñoz, segundo jefe del Batallón de Tropas Navales, informó que durante un patrullaje habitual detectaron una lancha de pesca artesanal que venía de San Juan del Sur.

Al pasar frente a Puerto Sandino, la embarcación no atendió el alto y realizó maniobras evasivas e intercambios de disparos de armas de guerra con los militares navales.

Parte del cargamento, envuelto en cinta adhesiva, venía marcado con los nombres de El Fénix y Paco Rabanne.

En los operativos reportados públicamente en el litoral pacífico durante lo que va de este año, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua suma al menos 995 paquetes de cocaína ocupados.