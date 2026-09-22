Bus de la ruta San Carlos-Managua se incendia por completo tras chocar contra un camión volquete en Tipitapa

Alrededor de 40 pasajeros lograron salir por la puerta trasera antes de que las llamas consumieran la unidad.

Un bus de la ruta San Carlos-Managua se incendió por completo tras impactar contra un camión volquete en el kilómetro 20 del municipio de Tipitapa. Alrededor de 40 pasajeros lograron salir a tiempo por la puerta trasera de la unidad, según testigos. 

El siniestro ocurrió cuando el camión volquete supuestamente realizó un giro indebido para ingresar a un establecimiento, de acuerdo con versiones de testigos. Las llamas se originaron en la parte delantera del bus como consecuencia del fuerte impacto. 

Miembros de los Bomberos Unidos sofocaron el incendio que redujo a chatarra la unidad propiedad de Luis Jiménez. El conductor del vehículo pesado y el de la unidad de transporte fueron llevados a una estación policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.