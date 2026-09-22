Bus de la ruta San Carlos-Managua se incendia por completo tras chocar contra un camión volquete en Tipitapa

Un bus de la ruta San Carlos-Managua se incendió por completo tras impactar contra un camión volquete en el kilómetro 20 del municipio de Tipitapa. Alrededor de 40 pasajeros lograron salir a tiempo por la puerta trasera de la unidad, según testigos.

El siniestro ocurrió cuando el camión volquete supuestamente realizó un giro indebido para ingresar a un establecimiento, de acuerdo con versiones de testigos. Las llamas se originaron en la parte delantera del bus como consecuencia del fuerte impacto.

Miembros de los Bomberos Unidos sofocaron el incendio que redujo a chatarra la unidad propiedad de Luis Jiménez. El conductor del vehículo pesado y el de la unidad de transporte fueron llevados a una estación policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.