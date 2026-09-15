Incendio consume local que funcionó como autolote en el paso a desnivel de Rubenia

Un voraz incendio se registró en un local donde funcionaba un taller y autolote, ubicado en el costado noroeste de la rotonda del paso a desnivel de Rubenia, en Managua, sin que las llamas se propagaran a las viviendas vecinas.

El incidente movilizó rápidamente a un equipo de Bomberos Unidos de Nicaragua, que controló la situación evitando que el fuego alcanzara viviendas y negocios cercanos.

Al parecer el fuego inició por la quema de basura almacenada en el local donde permanecen abandonados vehículos.

La noche del pasado 27 de febrero se registró otro voraz incendio en el mismo sitio que dejó en chatarra al menos seis vehículos, propiedad de unos hermanos que enfrentan una causa legal por la propiedad. El lugar se ha convertido actualmente en un basurero de la zona y guarida de delincuentes.