Incendio de grandes proporciones destruye negocio y vivienda en Bilwi

El siniestro ocurrió al mediodía y consumió mercancías, mobiliario y estructura en cuestión de minutos.

Un voraz incendio destruyó completamente un establecimiento comercial de dos plantas en Bilwi Puerto Cabezas, este martes al mediodía. El inmueble albergaba el negocio Accesorios Orozco y una vivienda en la segunda planta. 

Las llamas se extendieron en pocos minutos por todo el inmueble, ubicado en una zona de alta actividad económica, detrás de la tienda Curacao y Radio Shack. Vecinos intentaron colaborar, pero la magnitud del fuego impidió contenerlo mientras esperaban a los bomberos.

Las autoridades aún desconocen las causas que originaron el siniestro y el monto total de las pérdidas económicas. Los propietarios del establecimiento tampoco han emitido declaraciones oficiales hasta el momento. 