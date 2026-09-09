Incendio de grandes proporciones destruye negocio y vivienda en Bilwi

Un voraz incendio destruyó completamente un establecimiento comercial de dos plantas en Bilwi Puerto Cabezas, este martes al mediodía. El inmueble albergaba el negocio Accesorios Orozco y una vivienda en la segunda planta.

Las llamas se extendieron en pocos minutos por todo el inmueble, ubicado en una zona de alta actividad económica, detrás de la tienda Curacao y Radio Shack. Vecinos intentaron colaborar, pero la magnitud del fuego impidió contenerlo mientras esperaban a los bomberos.

Las autoridades aún desconocen las causas que originaron el siniestro y el monto total de las pérdidas económicas. Los propietarios del establecimiento tampoco han emitido declaraciones oficiales hasta el momento.