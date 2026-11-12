Incendio consume parte de rancho en la entrada a Xiloá

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un incendio consumió parte de la estructura de un rancho fabricado a base de palmeras en la entrada a Xiloá, municipio de Mateare.

El siniestro ocurrió la tarde de este jueves y fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos, que evitaron su propagación a otros establecimientos cercanos.

El propietario del lugar, identificado en el reporte como la persona afectada, señaló que las llamas destruyeron la zona donde se realizaban actividades sociales y dos chocitas adicionales.

“Solo se nos quemó esa partecita de ahí”, declaró al precisar que el fuego no consumió el rancho por completo.

El siniestro solamente causó pérdidas económicas, ya que quienes estaban en el sitio salieron al percatarse del humo y evitaron resultar heridos.