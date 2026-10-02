Incendio reduce a escombros una vivienda y daña otra cerca al Ministerio del Trabajo

Un incendio redujo a escombros una casa y provocó severos daños parciales en otra la madrugada de este viernes en las cercanías al Ministerio del Trabajo, Managua. El siniestro no dejó lesionados.

La dueña del inmueble reducido a escombros fue identificada como Marta del Carmen Martínez, de 65 años de edad. La intervención de Bomberos Unidos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara a más inmuebles de la zona.

Un testigo relató que estaba dormido cuando escuchó gritos y humo a sal fuerte. Las autoridades investigan el origen y las causas del siniestro.