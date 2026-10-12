Influencer habría asesinado a balazos a su novio y sus tres hijos pequeños en México

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La influencer mexicana Cindy Tamez, de 33 años, fue encontrada sin vida junto a su hijo de dos años dentro de una camioneta en Montemorelos, Nuevo León. Horas antes, las autoridades habían localizado los cuerpos de su pareja y sus otros dos hijos, de 11 y 12 años, en la vivienda familiar. Las cinco víctimas presentaban heridas de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la principal hipótesis apunta a que Tamez habría disparado contra su pareja y los dos niños mayores dentro de la casa, para luego trasladarse con el menor hasta el vehículo, donde ambos fueron encontrados muertos. Las autoridades investigan las circunstancias del caso y la posible participación de la mujer en los hechos.

Las indagaciones también incluyen una discusión que presuntamente ocurrió después de una reunión familiar y con amigos, en la que habría habido consumo de alcohol. Según los reportes, la pareja sostuvo un altercado antes de que se produjeran las muertes.

Entre los testimonios recopilados figura el de un adolescente de 14 años que se había quedado a dormir en la vivienda y que habría presenciado parte de lo ocurrido. Las autoridades continúan analizando las declaraciones y las pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Horas antes del hallazgo, Tamez había publicado en redes sociales un mensaje sobre su supuesto “lado oscuro”, que generó comentarios tras conocerse la tragedia. Sin embargo, esa publicación no permite establecer por sí sola las causas ni las circunstancias de las muertes.

La mujer contaba con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con vehículos, fiestas y su estilo de vida. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades de Nuevo León.