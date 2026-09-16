Inspectora de la Policía muere aplastada por rastra en la carretera Sur

La inspectora de la Policía Nacional Yeimi Araceli Caries Alemán, de 23 años, falleció aplastada por una rastra en el kilómetro 22 de la carretera del crucero Managua, comarca El Cardón, cuando se dirigía a su trabajo en el Distrito 5 de la Policía Nacional, según informaron testigos del accidente.

La víctima, quien había recorrido apenas dos kilómetros desde su casa en el kilómetro 24, barrio Edgar LánG, intentó aventajar por el carril derecho en una curva pronunciada, siendo impactada por la rastra conducida por Francisco Antonio Cruz Zavallo, de 44 años, quien le estrechó el paso.

La motocicleta perdió el control, se estrelló contra una valla metálica y la joven cayó a la carretera, donde las llantas traseras del camión que transportaba 500 bolsas de cemento le pasaron por el cráneo, causándole la muerte de forma instantánea.