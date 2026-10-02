Instagram y Google despliegan nuevas herramientas de inteligencia artificial mientras industria tecnológica enfrenta controversia por regulación

Instagram lanzó un editor de video con inteligencia artificial que recorta clips al ritmo de la música. En paralelo, Google presentó Gemini for Argon, su motor de inteligencia artificial más potente, ya disponible de forma global.

La herramienta de Instagram genera subtítulos animados automáticos y elimina fondos complejos sin salir de la aplicación.

Por su parte, Gemini for Argon resuelve problemas complejos de programación y razonamiento instantáneo en texto, audio y video.

Mientras tanto, Apple confirmó que el iPhone 15 estándar no recibirá Apple Intelligence por limitaciones de memoria RAM y procesador.

La compañía también prepara gafas inteligentes para antes de 2027. Finalmente, OpenAI presentó GPT-6.1 Sol, con equilibrio entre capacidad y costo.

Además, la controversia por la regulación de la inteligencia artificial sacude a la industria tecnológica. Las declaraciones del CEO de Anthropic sobre los riesgos de seguridad y desplazamiento laboral sin regulación desataron duras respuestas de los líderes de OpenAI y Meta.

Este choque de ideales expone una fractura entre quienes exigen frenar el desarrollo de la IA y quienes buscan acelerar su comercialización masiva.