Decenas de estudiantes son trasladados de emergencia por presunta intoxicación en Perú

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Decenas de estudiantes fueron trasladados de emergencia a varios hospitales tras presentar sintomatología compatible con una presunta intoxicación en Trujillo, Perú.

La situación se registró en el Complejo Educativo José Félix Rivas, situado en la parroquia La Esperanza, municipio Andrés Bello.

De manera preliminar, se estima que serían más de 50 los afectados por este incidente.

Algunas de las personas habrían sido trasladadas a la ciudad de Valera para continuar con su atención médica.

Las autoridades informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido en dos centros de estudios.