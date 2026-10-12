Inundación repentina arrasa dos aldeas en Nepal y deja al menos cinco desaparecidos

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Las autoridades de Nepal evacuaron a más de 80 personas tras una inundación repentina que arrasó dos aldeas del centro del país. El fenómeno dejó al menos cinco personas desaparecidas y destruyó decenas de viviendas.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para llevar a cabo los trabajos de búsqueda y rescate. Videos publicados en redes sociales muestran cómo la enorme corriente cargada de lodo y escombros avanza con fuerza entre las colinas del distrito de Gorkha.

Al parecer, la inundación se produjo después de que un deslizamiento de tierra bloqueara parte del río. Las autoridades continúan con las labores de rescate en el área afectada.