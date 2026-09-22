Familias de Condega quedan en la intemperie tras inundarse sus viviendas por intensas lluvias

Dos viviendas de adobe y taquezal resultaron afectadas y los damnificados solicitan apoyo de la alcaldía.

Varias familias del municipio de Condega, en Estelí, quedaron en la intemperie tras inundarse sus viviendas producto de las lluvias registradas desde la noche del domingo y madrugada del lunes. Las viviendas afectadas, construidas de adobe y taquezal, se ubican en la comunidad El Jobo, al norte del municipio. 

Félix Pedro Ávila Quiñones, habitante de la comunidad El Jobo, reportó que su vivienda quedó completamente inundada y que otra casa vecina también resultó afectada. 

El agua ingresa a las viviendas debido a que la calle no cuenta con un buen drenaje pluvial, según señalaron los afectados. Las dos familias requieren alimentos, plástico, ropa y leche para los menores de edad. Los damnificados solicitaron el apoyo de la alcaldía para abrir una salida al agua con maquinaria pesada.