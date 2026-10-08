Investigan muerte de campesina de 72 años encontrada con graves heridas en Nariño, Colombia

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La última conversación que Blanca Pardo, una campesina de 72 años, tuvo con sus hijos parecía ser una charla cotidiana. La mujer les contó que estaba recogiendo huevos criollos para enviárselos, pero después de ese momento su familia dejó de tener noticias de ella.

Una de sus hijas logró encontrarla en un terreno perteneciente a la familia. La mujer estaba herida, presentaba varias lesiones y se encontraba desorientada. Primero fue llevada a un centro asistencial de San Bernardo y posteriormente remitida a Pasto.

Según el testimonio de su hija Jenny, durante la atención médica la familia conoció que Blanca presentaba presuntos indicios de violencia sexual. Su condición empeoró en los días siguientes y finalmente falleció.

El caso continúa sin un responsable identificado públicamente. A más de un mes de lo ocurrido, sus hijos reclaman que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de su madre y que la investigación permita determinar quién la atacó.

“Mi mamá no murió. Mi mamá la mataron”, sostuvo Jenny Pardo, al expresar el dolor y la exigencia de justicia de la familia.