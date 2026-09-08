Ismael Munguía es dado de baja por Blue Jays de Toronto

Ismael Munguía fue dado de baja de la organización de los Blue Jays de Toronto en la categoría triple A, a pesar de haber registrado un destacado desempeño con promedio de bateo de .324 en ligas menores, producto de 88 imparables en 272 turnos al bate.

El pelotero había conseguido 15 dobles, tres cuadrangulares, 15 anotadas y 30 carreras empujadas durante su estancia en la organización. Paradójicamente, el día que fue dado de baja, Munguía bateó de 4-3 con dos dobles, una anotada y tres empujadas.

Aún con estos números, el nicaragüense pierde una vez más la oportunidad de estar a las puertas de las grandes ligas y ahora tendrá que buscar otra organización que se fije en su calidad como pelotero para intentar alcanzar el sueño de llegar a las mayores.