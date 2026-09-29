Ivan Perišić, una leyenda croata que sigue haciendo historia a los 37 años

Luka Modrić, Mario Mandžukić, Ivan Rakitić… Croacia ha tenido una generación de futbolistas inolvidables, pero en esa lista también merece un lugar especial Ivan Perišić. A sus 37 años, el extremo continúa siendo parte de la selección croata y sigue dejando su huella en los escenarios más importantes del fútbol mundial. De hecho, recientemente volvió a ser protagonista al asistir en la victoria de Croacia ante República Checa en la Nations League.

Perišić también amplió su legado en la Copa del Mundo de 2026. Marcó ante Portugal y, con ese tanto, llegó a siete goles mundialistas, convirtiéndose en el único jugador croata que ha conseguido marcar en cuatro ediciones diferentes del torneo: 2014, 2018, 2022 y 2026. En sus 21 partidos mundialistas acumula siete goles y seis asistencias, de acuerdo con los registros estadísticos disponibles.

Su historia con Croacia está directamente relacionada con algunos de los mejores momentos de la selección. Fue pieza fundamental del equipo que alcanzó la final del Mundial de Rusia 2018 y también del conjunto que consiguió el tercer puesto en Qatar 2022. En 2026 volvió a disputar el máximo torneo internacional, demostrando que, pese al paso de los años, continúa siendo una figura importante para su país.

Pero su legado no se limita a la selección. Perišić conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund, ganó la Copa y la Supercopa con el Wolfsburg y formó parte del Bayern Múnich que consiguió el histórico triplete en la temporada 2019-20, incluida la Champions League. Posteriormente, con el Inter de Milán, levantó la Serie A, la Copa de Italia y la Supercopa.

Y su carrera todavía tiene capítulos recientes. Con el PSV Eindhoven conquistó la Eredivisie en las temporadas 2024-25 y 2025-26, sumando otro campeonato de liga a una colección de títulos que abarca Alemania, Italia y Países Bajos. El propio PSV destaca que Perišić ya supera los 700 partidos como profesional y que continúa aportando experiencia y producción ofensiva al equipo.

A los 37 años, Ivan Perišić continúa escribiendo su historia. Mundial tras Mundial, club tras club y generación tras generación, el croata sigue demostrando por qué su nombre merece estar entre los grandes futbolistas de la historia de su país.