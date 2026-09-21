Jonathan  Loáisiga cierra partido con los Diamondbacks ante los Yankees en Grandes Ligas

Jonathan Loaiza tuvo una labor impecable con los Diamondbacks de Arizona al encargarse de cerrar el partido que su equipo ganó 8 carreras por 4 a los Yankees de Nueva York.

Loaiza trabajó el octavo y el noveno inning, permitiendo solamente un imparable en ese trayecto y sin admitir carreras. Registró su relevo número 65 de la temporada y mejoró su efectividad a 2.25 en lo que va de la presente campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Arizona se impuso a su exequipo con ese resultado de 8 por 4.