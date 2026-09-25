México: Joven es arrastrado por corriente junto a su motocicleta tras inundaciones

Un joven identificado como Bryan fue arrastrado por la corriente junto a su motocicleta tras las graves inundaciones provocadas por la fuerte lluvia que cayó en horas de la noche en la colonia Albania Alta, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un habitante del lugar logró registrar en su teléfono el momento en que Bryan era arrastrado por la corriente a un lado de su motocicleta mientras gritaba desesperado pidiendo ayuda.

El joven se encontraba en buen estado de salud después de 3 años de tratamiento, según la información disponible. Los equipos de emergencia continúan con la búsqueda del joven.