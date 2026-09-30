Joven asesina a machetazos a su abuela de 70 años en Matagalpa

Un joven identificado como Elmer Isaac Flores, de 28 años, es señalado de matar a machetazos a su abuela, Rita Luques Molinares, de 70 años, presuntamente tras robarle dinero para comprar droga, en un crimen ocurrido la madrugada de este miércoles en el barrio Reparto Sandino, en Matagalpa, según el reporte policial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto, quien tenía pocos meses de haber salido de prisión, sustrajo dinero y varias pertenencias de la casa mientras su abuela dormía, y al ser sorprendido por la adulta mayor, la atacó con un machete causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte.

Los vecinos expresaron que doña Rita era una señora muy amable y que jamás se imaginaron que su propio nieto le quitaría la vida, y la escena fue descubierta por otro de sus nietos que le llevaba comida diariamente, mientras el señalado se encuentra prófugo de la justicia.