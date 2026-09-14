Joven de 23 años se queda dormido al volante y vuelca en Managua

Edgar Barahona, un joven de 23 años que labora como conductor de InDrive, sobrevivió a la volcadura de su vehículo ocurrida en el sector de la pista al mercado Roberto Huembes en Managua, después de que presuntamente se quedara dormido mientras conducía, según informó el afectado.

El joven regresaba del sector de Bolonia hacia su vivienda para descansar después de una larga jornada de trabajo nocturno, y en el trayecto, según su testimonio, se quedó dormido y en cuestión de segundos impactó contra la parte trasera de un taxi y luego volcó, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

A pesar de la magnitud del accidente, Barahona resultó ileso y solo se reportaron daños materiales, y tras someterse a la prueba de alcohol, el resultado fue de 0%, según confirmó.