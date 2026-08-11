Joven gravemente herido en accidente en Managua por señal de alto ausente desde hace dos meses

Un accidente de tránsito en el sector de Monseñor Lezcano en Managua dejó gravemente herido a Junior Manuel Mendieta Aburto, pasajero de una motocicleta que impactó contra un camión, mientras el conductor de la moto, Jorge Gutiérrez, resultó con golpes leves junto a otra persona, en un siniestro atribuido a la ausencia de la señal de alto que fue derribada por otro vehículo hace dos meses y permanece guardada en una vivienda cercana sin que las autoridades la reinstalen.

El conductor de la moto reconoció que no respetó la señal porque no la visualizó, ya que la preferencia la tiene la vía de abajo hacia arriba, mientras los vecinos denunciaron que han reportado la situación a las autoridades sin obtener respuesta y que a diario se registran entre dos y cuatro accidentes en el punto.

Los residentes exigen a la Policía Nacional y a las autoridades de tránsito que coloquen nuevamente la señal o instalen un semáforo en la intersección, considerando la cercanía de colegios y un hospital.