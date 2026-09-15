Joven muere de infarto al ingresar a piscina tras celebrar campeonato de béisbol

Un joven de 18 años identificado como Sherling Dauninga murió de un infarto al ingresar a una piscina en la colonia Dinamarca, Distrito 2 de Managua, después de haber participado en la celebración de un campeonato de béisbol.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo pasadas las 5:30 de la tarde, cuando el joven, aún agitado y expuesto al sol, se lanzó a la parte profunda de la piscina y sufrió un ataque al corazón, y pese a la rápida reacción de sus compañeros que lo trasladaron a un hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La familia del joven, consternada, alzó su voz para frenar la ola de desinformación en redes sociales, donde comentarios malintencionados aseguraban sin fundamento que el joven estaba bajo los efectos del alcohol, y exigieron empatía y respeto ante el dolor que atraviesan.