Juez remite a juicio a supuesto amigo por asesinato de universitario en León

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El juez de Distrito Penal de Audiencia de León, Julio Daniel González, remitió a juicio a Rami Osman Chihab Reyes por el asesinato del universitario Zair Mongorio Guido.

Según la acusación del Ministerio Público, el hecho ocurrió la noche del 7 de septiembre de este año. La Fiscalía sostiene que la víctima llegó en su motocicleta a la vivienda del acusado para recogerlo.

Cerca de las 9 de la noche, los cuatro involucrados se encontraron en Reparto Azarías H. Paré, en León. Allí surgió una discusión por un dinero que supuestamente unos compradores le habían entregado a Zair.

La fuente sostiene que Howard Pérez Caballero sujetaba a la víctima mientras lo amenazaba con una bayoneta.

Los otros dos acusados lo apuntaban con arma de fuego, según el relato. La fiscalía afirma que Arauz intimidó al universitario con una bayoneta y lo amenazó de muerte.

En ese momento, Howard Pérez sacó una pistola calibre 9 milímetros y disparó contra Zair. Rami también habría utilizado un arma de fuego para dispararle mientras este se encontraba indefenso boca abajo en el suelo.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó material probatorio y testimonios que señalan a Rami como uno de los presuntos autores de los disparos. La acusación describe una secuencia en la que Zair fue inmovilizado e intimidado antes de recibir los disparos.